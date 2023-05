Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Angela von Stetten ist Kopf und Herz des Bistros Meridian in der Heinkelstraße 4. Direkt am Flugplatz sitzen die Gäste im Grünen und können bei deftigen Speisen die Maschinen starten und landen sehen. Beschäftigte umliegender Betriebe haben in ihrem Lokal eine Vorliebe, sagt die Inhaberin.

Wie viel Platz gibt’s in welchem Ambiente?

Teils auf Pflastersteinen, teils auf Rasen sitzen die Gäste im Biergarten des Bistros Meridian. Ein guter Teil der rund 400 Quadratmeter