Die Brutalität in Speyer-West in der Nacht auf Freitag sorgt immer noch für Fassungslosigkeit: Ein Mann hat laut Polizei einen Igel mehrfach auf den Boden geschlagen. Es soll nicht der erste Verstoß des 34-Jährigen gegen das Tierschutzgesetz sein. Selbst Menschen in der Region, die sich um verletzte Igel kümmern, haben so etwas noch nicht erlebt.

Die Ermittlungen bei einem Fachkommissariat der Kripo Ludwigshafen