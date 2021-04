Die Stadt Speyer will ihre öffentlich zugänglichen „Freiräume“ an neue Anforderungen anpassen. Bürger sollen sich mit Vorschlägen beteiligen.

Im März hatte schon ein Online-Dialog zum „Freiraumentwicklungskonzept“ für die Stadt Speyer begonnen, jetzt haben Bürger die Möglichkeit, sich zu konkreten Plänen zu äußern. Seit dieser Woche wird im Netz das sogenannte Maßnahmenprogramm vorgestellt. Es steht unter www.freiraumdialog-speyer.de. Bis zum Sonntag, 16. Mai, können sich Interessierte laut Stadt „über die Kommentarfunktion zu den Maßnahmenvorschlägen äußern, weitere Anregungen geben und eigene Ideen einbringen“.

Drei Bausteine gehören zu dem Leitbild, das ein Saarbrücker Fachbüro im Auftrag der Stadt erarbeitet hat und zu dem nun schriftliche Dokumente und Karten anklickbar sind: „Speyer an den Rhein“, „Grün-blauer Landschaftsbogen“ sowie „Grün-vernetzte Quartiere“. Zentrale Elemente sind die Aufwertung des Komplexes Rheinpromenade/Domgarten/Klipfelsau sowie ein Stadtrandweg über die Gemarkung, der an einen Uferweg angebunden ist. „Das Rheinufer enger an die Siedlungsbereiche anzubinden und das Erholungspotenzial der Uferbereiche stärker zu nutzen sind wesentliche Ziele für das urbane Rheinufer“, lautet eine der Vorgaben.

Auch an Radler und Fußgänger denken

Daneben gehören laut Stadt die Aufwertung verschiedener Grünanlagen, die klimaangepasste Gestaltung innerstädtischer Freiräume und der Bewegungsräume für Fußgänger und Radfahrer sowie die Weiterentwicklung verschiedener grüner Achsen in der Stadt zu den Vorschlägen.

„Soll eine Brücke über die Zufahrt zum neuen Rheinhafen gebaut werden?“, wird als Beispiel für eine konkrete Frage genannt. Äußerungen von Bürgern liegen schon vor, etwa: „Eine Brücke zerstört die Atmosphäre dieses besonderen Ortes. Die hohen Kosten sollte man sparen und anderweitig besser verwenden.“ Ein anderer Nutzer vermisst außerdem „eine explizite Aussage zum Rheinstadion“.

Die Maßnahmenvorschläge berücksichtigen laut Stadt bereits einige Anregungen aus dem Online-Dialog zum Leitbild. Deren umfassende Auswertung stehe aber noch aus. Die bisherigen sechs Diskussionsforen dazu blieben geöffnet. Mit dem Konzept sollten die Weichen für die Entwicklung der Frei- und Landschaftsräume gestellt werden. Umgestaltungen in Zukunft sollten daran orientiert werden. Es gebe dabei den Anspruch, die Qualität zu erhalten oder zu verbessern und die Grünflächen möglichst vielfältig nutzbar zu machen.