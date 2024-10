Die Mannschaften aus der Region geben in den Oberligen den Ton an, insbesondere die HSG Dudenhofen/Schifferstadt. Der Titelverteidiger liegt bei Männern und Frauen verlustpunktfrei vorne.

Am Wochenende schlug Dudenhofen/ Schifferstadt jeweils in eigener Halle die HSG Landau/Land. Die Herren triumphierten 37:24 (18:10). Christopher Huber ragte mit 13 Toren heraus und verwandelte auch alle fünf Siebenmeter für die Panther. Die Gastgeber erwischten den besseren Start (2:0, 2., 4:2, 8.). Aber die Südpfälzer glichen beim 4:4 (11.) wieder aus und blieben bis zum 6:6 nach einer Viertelstunde dran. Dann glückten Dudenhofen/Schifferstadt schon acht vorentscheidende Treffer am Stück. In der zweiten Hälfte brannte nichts mehr an. So entthronte die Sieben TSV Speyer als Spitzenreiter.

Torjägerin Oetzel

Die Damen machten es beim 33:24 (17:12) fast ebenso deutlich und bereiteten Trainerin Katja Brill bei ihrer Rückkehr auf die Trainerbank den perfekten Einstand. 150 Zuschauer in der Dudenhofener Ganerbhalle sahen, wie sich ihr Team über 2:0 (3.), 5:1 (7.), 7:2 (10.) gleich etwas absetzte. Mehrfach verkürzten die Gartenstädterinnen auf drei Tore, letztmals beim 10:13 (26.). Marlene Oetzel warf acht Tore.

Hartnäckigster Verfolger und ebenfalls mit weißer Weste bei einer Partie Rückstand bleibt Absteiger HSG Lingenfeld/Schwegenheim, das beim TV Wörth 24:13 (10:7) siegte. Über 0:2 (3.), 2:4 (7.) lag die HSG auch beim 5:6 (16.) hinten, ehe Anne Bechtel (18.) die erste Führung zum 7:6 erzielte. Anschließend spulten die Gäste ihr Pensum herunter. Lina Bechtel (8) verließ als beste Goalgetterin die Halle. Der diesmal spielfreie TuS Heiligenstein lauert mit 4:2 Punkten als Vierter.