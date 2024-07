Am unbeschrankten Bahnübergang Eselsdamm des Speyerer Industriegleises hat es in den vergangenen Tagen eine technische Störung gegeben. Wie Passanten berichteten, blinkte dort an mehreren Tagen über mehrere Minuten, es sei aber weit und breit kein Zug zu sehen gewesen. Gleichzeitig seien die Schranken am nahe gelegenen Übergang Hafenstraße geöffnet gewesen. „Der Bahnübergang war gestört“, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage. Inzwischen hätten ihn Techniker der DB wieder instandgesetzt und er sei „wieder voll funktionstüchtig“. Auch einer zweiten Gefahrenstelle will sich die Bahn demnach annehmen. Am Bahnübergang in der Mühlturmstraße machte ein RHEINPFALZ-Leser auf einen maroden Holzzaun aufmerksam. „Der Zaun ist uralt und kaputt und erfüllt seinen Zweck schon sehr lange nicht mehr“, erklärt er. Das sei eine Gefahrenstelle. Bei der DB ist die Stelle bekannt. Sie verspricht schnelle Abhilfe „in Form eines stabileren Zaunes“.