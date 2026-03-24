Ein Unbekannter hat Montagmorgen in Speyer ein hochwertiges Mountainbike gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen 8 und 9.30 Uhr auf dem Gelände der Nikolaus-von-Weis-Realschule in der Holzstraße. Das Fahrrad, ein schwarzes-lila Herren-Mountainbike der Marke Bulls, Modell Wild Creed RS, war mit einem Schloss an einem Pfosten gesichert und stand links des Schülereingangs an einem Pavillon. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter 06232 1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.