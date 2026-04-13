Am 18. und 19. April findet in der Kulturhalle Waldsee der 3. Hobby-Künstler-Markt statt. Gezeigt wird eine große Bandbreite an Kunsthandwerk

Die Bürgerstiftung lädt am Samstag und Sonntag, 18. und 19. April 2026, zum 3. Hobby-Künstler-Markt in die Kulturhalle in Waldsee ein. Besucher können dort handgemachte Kunst und kreatives Kunsthandwerk entdecken. Der Eintritt ist frei.

Nach Angaben der Bürgerstiftung präsentieren zahlreiche Hobbykünstler ihre handgefertigten Unikate und geben Einblicke in ihre kreativen Techniken. Das Angebot reicht von Dotpainting, Drechselarbeiten und Filzkunst bis hin zu Töpferwaren, Keramikbildern sowie Gebrauchs‑ und Dekorationsgegenständen für Haus und Garten.

Auch Malerei und textile Arbeiten sind vertreten. Gezeigt werden laut Pressemitteilung Acryl- und Aquarellbilder, Patchwork-‑ und Näharbeiten sowie Kinderkissen und Babydecken. Hinzu kommen Accessoires aus Winzerstoff, dekorative Artikel aus natürlichen Materialien und handgefertigte Produkte mit Pfälzer Sprüchen.

Weitere Angebote umfassen Encaustic, sprich:‑Karten aus Wachs, Kerzen, Papierarbeiten, Upcycling-Produkte, Holzhandwerk und handgefertigte Lampen. Eine Spinnradvorführung zeigt die Verarbeitung von Wolle auf traditionelle Weise. Außerdem werden handgemachte Naturseifen aus Waldsee sowie dekorative Vogelhäuser und Nistkästen angeboten. Ein weiteres Angebot sind Bumerangs aus Holz und Kunststoff.

Auch für Kinder gibt es ein Programm: Beim Kinderschminken können sich junge Besucher schminken lassen. In der Cafeteria werden nach Angaben der Bürgerstiftung Kuchen sowie herzhafte Speisen angeboten.

Termin

Hobby-Künstler-Markt am Samstag, 18. April, 15 bis 18 Uhr, und Sonntag, 19. April, 11 bis 17 Uhr, in der Kulturhalle in Waldsee.

