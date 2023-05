Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 25. Januar hat er sich mal wieder gejährt, der einzige bekannte Fall von Hexenverbrennung in Speyer aus dem Jahr 1581. Rund 100 Jahre zuvor wurde in der Domstadt ein unheilvolles Buch gedruckt, das der Verurteilung vieler Frauen durch sogenannte Hexenrichter den Boden bereitete.

Im Dezember 1486 ging in Speyer ein unheilvolles Buch in Druck. Der Inquisitor Heinrich Kramer hatte systematisch Argumente zusammengetragen, die die Hexenverfolgung rechtfertigten. In seinem Buch, übersetzt