Die erfahrene Ironman-Triathletin Susanne Harz von der TG Waldsee ist beim 34. ADAC-Marathon in Hannover gestartet. Susanne Harz lief ein solides Rennen auf dem Kurs in der City, am Maschsee und an der Leine. Im Ziel konnte sie sich über die Zeit von 3:29:15 Stunden freuen. Sie wurde 16. der W50 und hat sich damit im vorderen Feld der 86 Finisherinnen ihrer Altersklasse platziert. Insgesamt waren bei diesem Event auf den verschiedenen Distanzen (zehn Kilometer, Halbmarathon, Marathon-Staffel und Marathon) 34.000 Teilnehmer am Start.