Zwei stark alkoholisierte Männer zwischen 42 und 47 Jahren sind am Sonntag gegen 20 Uhr in einem Taxi in Speyer in Streit geraten. Nach Angaben der Polizei schlug der 47-Jährige dem 42-Jährigen mehrfach ins Gesicht.

Auch als die Polizeibeamten eintrafen, beruhigte sich der 47-jährige Mann nicht und wurde daher in polizeilichen Gewahrsam gebracht. Der 42-jährige Mann kam einem Platzverweis nicht nach, weshalb auch er in Gewahrsam genommen wurde.