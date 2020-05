Der TSV Speyer meldete für die nächste Saison zwar keine Damen-Mannschaft für die A-Klasse an. Gespielt werde im Verein aber trotzdem. Das hat der TSV am Donnerstagmorgen mitgeteilt: „17 Frauen, ehemalige Aktive, aber auch Freizeitsportler, trainieren in einer Hobbymannschaft nach wie vor wöchentlich in Speyer und halten sich mit Freundschaftsspielen fit“, sagte Pressewart Thomas Pfannendörfer.

Abteilungsleiter Ralph Schröder betonte, dass der Klub im Frauenbereich immer aktiv sein werde, wenn auch momentan nicht im Wettkampfmodus. Mittelfristig denke Speyer aber auch wieder an die Teilnahme an Rundenspielen.

Erfrischendes Training

Ziel sei es, so die Trainer Benjamin Eisensteck und Laura Hübner, mittelfristig jüngere Akteure aus der eigenen Jugend an den aktiven Bereich heranzuführen. Eisensteck: „Im Handballsport gehören Veränderungen am Saisonende nun einmal dazu. Sie bringen den Verein auch weiter voran.“

Als Beispiel hob der Coach die innovative und kreative Trainingsarbeit, der aus Waldsee stammenden Laura Hübner hervor, die zur spürbaren spielerischen Verbesserung, aber auch zur Steigerung des Spaßfaktors geführt habe.