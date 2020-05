Eine Ära geht zu Ende. Denn beim TSV Speyer gibt es vorerst kein Damenteam mehr. Die Domstädter meldeten sich nicht für den kommenden Spielbetrieb an. In der vergangenen Saison liefen die Speyererinnen zumindest noch mit der TG Waldsee II als Spielgemeinschaft in der A-Klasse auf. Waldsee fand dagegen einen Partner in TuS Neuhofen und tritt nun als FSG Neuhofen/Waldsee II in der Verbandsliga an.