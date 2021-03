Zwei besondere Aktionen organisiert der TSV Speyer in Zeiten der Corona-Pandemie. Bei Klein gegen Groß treten die Spieler und Trainer der ersten Mannschaft eine Woche gegen eine Auswahl an Kids der D- sowie E-Jugend samt Betreuern an. Das Team mit der längsten Laufstrecke gewinnt.

Siegt der Nachwuchs, stehen die Aktiven der Männermannschaft einmalig als Jugendtrainer zur Verfügung. Triumphieren die Erwachsenen, laufen die Kinder mit ihnen zum Rundenauftakt ein.

Anlässlich des Running Cups beim Hockeyclub spenden eigens gesuchte Sponsoren aus dem privaten und gewerblichen Bereich eine Summe pro zurückgelegtem Kilometer. Der Erlös kommt je zur Hälfte der Sozialen Anlaufstelle Speyer (SAS) und allen Mannschaften zugute. Die Aktion geht auf eine Initiative von Bianca Ermoneit und Linh Thai zurück.