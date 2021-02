Manuel Magin (Kreis) ist der der Nächste, der Handball-Verbandsligist TSV Speyer seine Zusage für 2021/22 gegeben hat. Das teilten die Kobras am Donnerstagabend mit.

Nach vier Jahren in Speyer sehe er den TSV noch nie so gut aufgestellt wie jetzt. Magin wolle dazu beitragen, die Halle wieder zum Beben zu bringen und kündigte ein längerfristiges Engagement an.