Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Handball-Pfalzliga der Männer spielt die TG Waldsee am Sonntag gegen den TuS Heiligenstein. Die Begegnung in der Rheinauenhalle wird um 18 Uhr angepfiffen. „Wir freuen uns, wieder zu Hause vor Zuschauern spielen zu können und wollen die Partie lange offen halten“, sagte TG-Übungsleiter Benny Wingerter.

„Es ist ein Derby. Das will man immer gewinnen. Meine Jungs brennen“, äußerte sich TuS Heiligensteins Co-Trainer Michael Meyer in puncto Zielsetzung offensiv vor dem Gang