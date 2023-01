Es ist angerichtet für das Topspiel der Pfalzliga am Sonntag (17 Uhr). Dann empfängt der aufgestiegene TSV Speyer als Tabellenzweiter die HSG Friesenheim/Hochdorf III plötzlich unter ganz neuen Vorzeichen. Denn den bislang souveränen Spitzenreiter hat es am Wochenende erwischt, verlor zuhause gegen TG Waldsee 31:32 (14:15).

Bedeutet: Speyer überflügelt bei einem Sieg Friesenheim/Hochdorf. Und damit nicht genug: Vier Zähler trennen die HSG vom Vierten HSG TSG/1. FC Kaiserslautern. Dazwischen liegt HSG Dudenhofen/Schifferstadt nach dem knappen Erfolg beim TV Wörth, der damit aus dem Rennen scheint.

Favoriten gefordert

Die Panther messen sich auch noch mit dem TSV, was einen spannenden Saisonendspurt garantiert. Waldsee knüpfte an seine starke Form seit Jahresbeginn an, auch wenn sich das im Vergleich mit drei Spitzenmannschaften nicht immer in der Punktausbeute niederschlug. Fast hätte die TG vor Wochenfrist Speyer in die Suppe gespuckt.

Dabei trat Waldsee nun mit gerade mal zehn Spielern an, geriet aber erst beim 9:10 in Rückstand. Es ging hin und her: 14:12 für die Gastgeber, 15:14 Waldsee, 17:15 HSG ... Doch die TG zog zwischenzeitlich auf vier Treffer weg, ehe Friesenheim/Hochdorf in der Schlussphase zum 31:31 egalisierte.

Niklas Eckrich traf dann zur Entscheidung, ehe die HSG zehn Sekunden vor Abpfiff einen Siebenmeter vergab. Tayfun Tok erzielte zehn Tore.