Bea Demski (35), Leistungsträgerin von Oberligist TG Waldsee, schließt sich Konkurrent TSV Kandel an. Das gaben die so genannten Bienen am Sonntagabend bekannt. Die rechte Rückraumschützin strebt mit Kandel den Aufstieg in die 3. Liga an. Sie schätzt das schnelle Spielsystem der Kandlerinnen.