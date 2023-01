Der Schulwettbewerb Jugend trainiert für Olympia ist nach langer Corona-Pause zurück, und die Handballfamilie freut sich. So fasste die organisierende Lehrerin Kathrin Keiner aus dem Speyerer Schwerd-Gymnasium das Turnier am Montag in Waldsee zusammen.

Am Ende qualifizierten sich in der jüngsten Altersklasse in der Rheinauenhalle das Gymnasium am Kaiserdom in Speyer mit seinen sttarken Jahrgängen 2010 als Sieger und das von-Denis-Gymnasium Schifferstadt für die nächste Runde. Es folgten das Schwerd und das benachbarte Purrmann-Gymnasium.

„Das Ergebnis war diesmal zweitrangig“, meinte Keiner im Gespräch mkit unserer Zeitung: „Alle waren glücklich, endlich wieder zu spielen. Die Jüngeren kennen den Wettbewerb ja gar nicht.“ Sie berichtete von Eltern, die zuschauten und Waldseern, die spontan vorkamen.

Bewährt habe sich Rheinauenhalle: „Am liebsten würden wir jetzt immer hier spielen.“ Das galt für die Bedingungen in beiden Halle (die neue diente dem Aufwärmen) und die Erreichbarkeit. Das Schwerd meldete heuer nur für den Wettkampf IV. Nun gelte es, wieder die älteren Schüler zu sichten.