Den Handballern der TG Waldsee ist im Oberliga-Derby gegen den TSV Speyer die Revanche für die Hinspielniederlage geglückt.

Vor 300 Zuschauern, die viel Stimmung machten, setzten sich die Hausherren im Kellerduell mit 33:27 (18:16) durch und tauschten mit den Gästen in der Tabelle den Platz. „Der erste Sieg seit langem gegen Speyer und das zum richtigen Zeitpunkt“, freute sich TG-Trainer Marco Tremmel über den in seinen Augen verdienten Erfolg. Die große Unterstützung von den Rängen habe seine Akteure beflügelt.

„Klar sind wir enttäuscht. Wir wussten, es wird schwer, aber die beiden Punkte fehlen natürlich“, fühlte sich Speyers Spielertrainer Denis Markert direkt nach dem Match nur noch leer. Er pausierte erkrankt im Training und versuchte, seiner ersatzgeschwächten Sieben nach der Pause auf dem Feld zu helfen.

Waldsee dominiert

Die Domstädter traten unter anderem ohne Fabian Ruß, Julian Doppler, Tim Wild und Tobias Thiele an. Speyer glich durch Janne Dahlbeck zum 3:3 aus (7. Spielminute) – danach gab Waldsee die Schlagzahl vor. Die 6-0-Abwehr des TSV kam mit der dynamischen schnellen Spielweise der Gastgeber nicht zurecht und verlor einen Zweikampf nach dem anderen.

„Wir haben keinen Zugriff bekommen“, bedauerte Markert die häufigen gegnerischen Durchbrüche. Die TSV-Torsteher unterstützten nicht wie gewohnt. Das Zusammenspiel in der Defensive funktionierte nicht. Tremmel sah dagegen eine starke Defensivleistung bei seiner Formation. Im Angriff führte Niklas Eckrich prima Regie und verzeichnete nur einen Fehlwurf.

Freitag eiskalt

Tim Freitag verwandelte die Siebenmeter, und Linkshänder Elias Nowack warf wichtige Treffer. Die TG zog über 5:3 auf 14:11 weg. Die Gäste arbeiteten sich mehrfach heran, zogen jedoch nicht mehr gleich. „Wir haben geduldig agiert und hatten eine gute Wurfquote“, so Tremmel. Max Spieß setzte nach Wiederbeginn das 20:16 drauf.

Dominic Jochums Siebenmeter zum 26:24 gab dem TSV etwas Hoffnung (49.). Wenn es enger zu werden drohte, hielt TG-Schlussmann Fabian Schlosser wichtige Bälle. Das große Plus war die Waldseer Ausgeglichenheit, weil Tremmel seit langem genug personelle Alternativen zur Verfügung standen. Mit Niklas Eckrichs 29:24 stand der Sieger fest, auch wenn die Markert-Schützlinge noch einmal zum 30:27 kamen.

Bei jeweils vier Zeitstrafen blieb des Geschehen fair. Angesichts der Güte der Gegner des Restprogramms war der Sieg für Waldsee im Hinblick auf den Klassenerhalt enorm wichtig. „Wir haben es jetzt wieder in der eigenen Hand“, ist Tremmel ein Stück weit erleichtert. „Die nächsten beiden Spiele gegen Bodenheim und Gonsenheim werden richtungsweisend“, sagte Markert. Speyer ist jetzt Vorletzter.

So spielten Sie

TG Waldsee: Sesing, Schlosser – Spieß (2), Niklas Eckrich (7), Nowack (7) – Karl (2), Bredehöft (1) – Spuhler (1) – Freitag (8/4), Blohm (1), Ullmeyer (1), Erik Eckrich, Schön, Rihm (3), Demmerle

TSV Speyer: Tim Doppler, Handwerker – Thiemann (7), Denis Markert, Hartmann (2) – Krieg (3), Jann (3) – Fischer (1) – Theuer (2), Dahlbeck (2), Kahrimanovic, Jochum (7/6), Schleich, Wolf

Rheinpfalz-Tipp: 29:31

In der Tendenz lagen wir falsch. Waldsee hatte den längeren Atem und gewann am Ende deutlich.

