Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die FSG Neuhofen/Waldsee hat bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt in der Handball-Pfalzliga der Damen in einer am Ende hochspannenden Auseinandersetzung mit 27:26 (13:17) gewonnen und ist nach Punkten gleichgezogen. Beide weisen jetzt im Mittelfeld des Tableaus 7:9 Zähler auf.

Die Gefühlslage der beiden Trainer war hernach höchst unterschiedlich. „Mir fehlen die Worte. Ich habe keine Erklärung dafür“, war HSG-Übungsleiter Christian Grill komplett