Dominic Pfanger trainiert in der nächsten Runde die Frauen der FSG Neuhofen/Waldsee. Das hat Tobias Keller von der FSG Rheinauen der RHEINPFALZ auf Anfrage mitgeteilt. Er bestätigte, dass die Mannschaft sich freiwillig aus der Pfalz- in die Verbandsliga zurückzieht. Vor der zu Ende gegangenen Saison trat die TG Waldsee noch eigenständig in der Oberliga an.

Neues Konzept

Pfanger ist in der Region seit Jahren kein Unbekannter. „Zusätzlich melden wir noch eine weitere Damenmannschaft in der A-Klasse“, teilte Funktionär Keller mit: „Da uns etliche Spielerinnen verlassen, haben wir uns entschieden, einen kompletten Neuaufbau zu starten.“

Keller: „Die Mannschaft wird mit etlichen Nachwuchsspielerinnen verjüngt, und hier sehen wir besseres Entwicklungspotential in der Verbandsliga. Wir wollen unseren selbst ausgebildeten Spielerinnen die Chance geben, viel Spielpraxis zu sammeln.“