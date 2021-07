Zur Handballolympiade für Kinder und Jugendliche ab vier Jahren lädt die TG Waldsee am Samstag, 4. September (ab 11 Uhr), in die Rheinauenhalle ein. Mit Spiel und Action vermitteln die Waldseer dann den Spaß an ihrem Sport. Kontakt, E-Mail: Jugendleitung@tg-waldsee.de, Internet: tg-waldsee.de.