Markus Lemmert ist neuer Co- und Athletik-Trainer der Pfalzliga-Handballer der TG Waldsee. „Lemmi“, wie er in Handballerkreisen nur heißt, unterstützt fortan TG-Coach Benny Wingerter und ist in Waldsee kein Unbekannter.

Der Heiligensteiner, der selbst bei den Römerbergern aktiv und als Übungsleiter unter anderem auch des dortigen TuS-Frauenteams wirkte, zeichnete einst für die TG-Damen zu Oberligazeiten verantwortlich.