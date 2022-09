Gastgeber HSG Dudenhofen/Schifferstadt II hat beim dreitägigen elften Otto-Hammer-Gedächtnisturnier in den Hallen der Rettichmetropole in der Kategorie Pfalz-/Verbandsliga gewonnen. Platz drei ging an HSG II. Bei den Bezirksligisten lag HSG Lingenfeld/Schwegenheim vor Dudenhofen/Schifferstadt III.

Waldsee gewinnt

VTV Mundenheim II siegte bei den Damen. Die Einheimischen belegten die Ränge drei, vier und acht. Gold gab es auch für TG Waldsee bei der E-Jugend sowie die B-Junioren des Ausrichters.

Gleich vier Turniersiege feierte der Nachwuchs der HSG Friesenheim/Hochdorf, je einen MSG HeLeu-Saase, HC Vogelstang, HG Oftersheim/Schwetzingen und TSG Friesenheim.