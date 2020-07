Die Pfalzliga-Frauen von TuS Heiligenstein sind in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. In Corona-Zeiten endeten mit der ersten Einheit in der Halle Online-, Lauf- und Koordinationsübungen. Einem Tabata-Workout (hohe Belastungen, gefolgt von kurzen Pausen) schlossen sich Spielformen an.