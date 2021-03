Der TV Wörth freut sich über einen bekannten Trainerzuwachs im weiblichen Jugendbereich. Jürgen Meisel, der bis Oktober die A-Juniorinnen der TSG Friesenheim in der Bundesliga betreute, übernimmt die A-Jugend Wörths. Diese will in der nächsten Saison in der RPS-Oberliga spielen.

Längerfristiges Ziel

„Längerfristig wollen auch wir wieder mit einer A-Jugend den Sprung in die Bundesliga schaffen“, sagen Abteilungsleiter Helmut Wesper und Jugendleiterin Saskia Schlemilch, die die Kontakte knüpfte.

Sie erhoffen sich, dass der 54-jährige in Harthausen lebende Berufsschullehrer mit der B-Lizenz und der Erfahrung im höherklassigen Jugendbereich in einer längerfristigen Zusammenarbeit Wörth voranbringt.