Ronni Handwerker hütet auch in der kommenden Runde das Tor des Verbandsligisten TSV Speyer, wie die Kobras am Dienstagabend informierten. Die Speyerer hoffen, dass er an seine starken Leistungen anknüpft. Handwerker hört übrigens auf den Spitznamen Ackermann in Anlehnung auf den früheren deutschen Star in der Nordischen Kombination.