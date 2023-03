Wenn der Vater mit den Söhnen … Christian Louis (54), früherer Regionalliga-Crack des HSV Lingenfeld und Spielertrainer des TV Schwegenheim, ist schon länger in Handball-Rente.

Am Samstag, wenn die HSG Lingenfeld/Schwegenheim II um 20 Uhr in der B-Klasse gegen den TV Offenbach IV anritt, wird sich der einstige pfeilschnelle Linksaußen nochmals auf dem Spielfeld den Kontrahenten stellen: „Meine Jungs haben mich gebeten, einmal ein Spiel mit ihnen zusammen zu machen. Ich trainiere deshalb schon eine Zeit lang in der Zweiten mit.

Yannick (20) ist wie der Papa früher auf dem linken Flügel im Einsatz. Mika (18) ebenso und er agiert zusätzlich auf der Spielermacherposition im mittleren Rückraum.

Eigentlich wollte Christian Louis erst im Lokalderby gegen den TuS Heiligenstein II am 18. März auflaufen, um seinen alten Kumpel und früheren HSV-Kollegen Uwe Geier, der sich als Trainer der Heiligensteiner auf Abschiedstournee befindet, zu überraschen.

„Jetzt kam die Anfrage der Zweiten, ob ich nicht schon gegen Offenbach spielen könne“, sagte Louis spontan zu. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Er plagt sich mit einer Erkältung. Eine Verschlimmerung könnte sein Mittun noch gefährden.