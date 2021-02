Unter dem Motto „Erfolg ist kein Glück“ hat Patrick Demmig dem Handball-Verbandsligisten TSV Speyer seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Das haben die Kobras mitgeteilt. Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement will der Kreisläufer den Speyerern zu neuem Glanz verhelfen, klopfte der TSV in den 1990er-Jahren doch noch ans Tor zur 2. Bundesliga an. Gemeinsam mit den Fans und einer erfolgreichen Jugendarbeit will Demmig, die Nummer 80, in der Domstadt noch einiges erreichen, so die Mitteilung.