Denis Markert wurde von seinem Trainer Thomas Wittemund in unserer Donnerstag-Ausgabe noch als Kopf des Handball-Verbandsligisten TSV Speyer bezeichnet. Und auch Markert läuft in der nächsten Saison wieder für die Speyerer in der Rückraum-Mitte oder als Linksaußen auf, wie die Kobras mitteilten.

Ihm gefalle einfach das Gesamtpaket, auch außerhalb der Halle, wie er sagte.