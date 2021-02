Ob auf seiner Stammposition auf Linksaußen oder auf Rechtsaußen, Daniel Schmitt bleibt Verbandsligist TSV Speyer auch in der nächsten Spielzeit erhalten. Das haben die Kobras am Mittwochabend mitgeteilt. Für das Eigengewächs sei nicht anderes in Frage gekommen. Für Schmitt stimmten in Speyer Mischung und Zusammenhalt.