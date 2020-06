Yannick Adrian (26, Bobenheim-Roxheim) ist neuer Trainer der Oberliga-Damen der TG Waldsee und damit Nachfolger von Anita Teutsch. Als Ziel für die neue Runde gab er an, „auf jeden Fall die Klasse zu halten“.

In der abgebrochenen Runde steckte Waldsee im Abstiegskampf. Da aber keine Mannschaft die Liga nach unten verlässt, erfolgte eine Aufteilung in zwei Staffeln, erklärte Adrian. Die TG trifft nun in einer Achtergruppe auf die Vertreter der Pfalz und aus dem Saarland. Drei von ihnen gehen am Ende runter, ehe wieder die Rheinhessinnen und Rheinländerinnen dazustoßen.

Adrian, der als freier Autor arbeitet, begann beim SC Bobenheim-Roxheim mit Handball. In der C-Jugend ging’s zur HSG Eckbachtal, für die er auch in der Oberliga auflief. Es schloss sich der TV Lampertheim (Bezirksoberliga) an. Zuletzt trainierte er die HSG Bergstraße in der Damen-Verbandsliga Baden.

Persönliche Kontakte

Über persönliche Kontakte zum Freund einer Spielerin sei nun die neue Aufgabe zustandegekommen, berichtete Adrian. Bis Mitte Mai kannten sich Coach und Mannschaft aufgrund der Corona-Krise nur online. Seit Mitte des Monats treffen sie sich einmal wöchentlich vor der Rheinauenhalle zu Kraft- und Ausdauerübungen.

Adrian: „Mehr ist derzeit nicht möglich. Die Beteiligung war aber sehr gut. Beim ersten Mal waren 14 Spielerinnen da. Jetzt kommen auch A-Jugendliche dazu.“ Kontakt zu möglichen Neuzugängen sei aufgenommen. Probleme aufgrund seines jungen Alters sieht er nicht: Es gebe auch andere Beispiele, und das sei der Trend.