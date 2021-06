Das Corona-Abstrichzentrum in der Halle 101 in Speyer ist geschlossen. Das teilte Andrea Brönner, Sprecherin des St.-Vincentius-Krankenhauses, am Mittwoch mit. Grund dafür seien die auslaufende Finanzierung des Bundes zum 30. Juni und die nicht verlängerte Beauftragung durch die Kassenärztliche Vereinigung. Mitarbeiter des Krankenhauses hätten dort bis zur Schließung mehr als 4000 Testungen durchgeführt, weitere 2000 Rachenabstriche seien von Helfern des Speyerer DRK-Kreisverbands gemacht worden. Das PCR-Testzentrum war im Frühjahr 2020 in Betrieb gegangen. In der ersten Welle der Corona-Pandemie waren laut Brönner ausschließlich ehrenamtliche Helfer des DRK im Einsatz. Zum 1. November 2020 sei das „Vincenz“ vom Land mit der Weiterführung des Abstrichzentrums beauftragt worden. Dort wurden Kontaktpersonen von Infizierten getestet und Kontrollabstriche bei Personen gemacht, die zuvor in Quarantäne waren. Dafür läuft nun die Finanzierung aus. Wie laut Brönner erst am Mittwoch bekannt wurde, dürfen nun aber auch keine Personen mehr mit einem PCR-Test getestet werden, die Corona-Symptome haben. „Wir bedauern zutiefst diese Entscheidung“, wird Dr. Cornelia Leszinski, Ärztliche Direktorin des St.-Vincentius-Krankenhauses, in einer Pressemitteilung zitiert. „Gerade im Hinblick auf die neue Virusvariante wäre eine Weiterführung aus unserer Sicht dringend notwendig gewesen.“ Das hatte auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bereits vergangene Woche betont, die zusammen mit dem Krankenhaus das PCR-Angebot in Speyer weiter aufrechterhalten wollte. Was nun daraus wird, ist noch unklar. Wer aktuell typische Corona-Symptome hat und einen PCR-Test machen will, muss sich an seinen Hausarzt oder den bundesweiten Patientenservice unter Telefon 116117 wenden.