Interesse an Natur- und Alltagsthemen? Oder Faszination für spannende Geschichten? Die Stadtbibliothek in Speyer hat wieder ein umfangreiches und vielseitiges Veranstaltungsangebot im ersten Halbjahr auf die Beine gestellt.

Regelmäßig am ersten Donnerstag im Monat bietet Gemeindeschwester Plus Alexandra Mally den Lesekreis „Lesen! Gemeinsam statt einsam“ an. Am Donnerstag, 1. Februar, um 9.30 Uhr ist er wieder. Alexandra Mally bietet die Möglichkeit zum unkomplizierten Austausch über Bücher in ungezwungener Atmosphäre. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

VorLeseZeit – Von O(ktober) bis O(stern): Am Samstag, 3. Februar, um 11.15 Uhr ist wieder Treffpunkt in der Stadtbibliothek Speyer für alle Kinder ab vier Jahren. Vorlesepatinnen und -patender „Freunde der Stadtbibliothek Speyer“ lesen eine Bilderbuchgeschichte vor. Im Anschluss darf gemalt und gebastelt werden. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Es wird Robotastisch

Robotastisch heißt es beim freien Programmieren für Kinder ab vier Jahren immer von 16 bis 17.30 Uhr an einem Dienstag im Monat, wo die Lernroboter kennengelernt und ausprobiert werden können. Eintritt ist frei, Anmeldung nicht erforderlich.

Programmieranfängerinnen und -anfämger zwischen acht und zwölf Jahren können beim Workshop mit dem Robo-Dash am Montag, 12. Februar oder am Samstag, 9. März, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr Grundlagen erlernen. Anmeldung ist hier unbedingt erforderlich!

Am Montag, 19. Februar von 16 bis 17 Uhr ist der Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs für sechste Klassen in der Bibliothek.

Am Dienstag, 20. Februar eröffnet um 10 Uhr die „Bibliothek der Dinge – Musikinstrumente“. Das Angebot der Bibliothek der Dinge wird von den Nutzerinnen und Nutzern der Speyerer Stadtbibliothek gerne angenommen. Nun sind auch Musikinstrumente ausleihbar, zum Beispiel Keyboards oder Schlaginstrumente wie Xylofone. Zur Eröffnung spricht Bürgermeisterin Monika Kabs, den musikalischen Rahmen bieten die Musikschule Speyer und eine Kita-Gruppe.

Über Spinnen

Am Dienstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr geht es um Spinnentiere. Den Vortrag zu den nützlichen Insektenfressern hält Huber Höfer. In seinem Vortrag entführt der Abteilungsleiter Biowissenschaften und Kurator für Spinnentiere des Karlsruher Naturkundemuseums in die Welt der Spinnen und erläutert, welche Vielfalt und Funktionen diese in Ökosystemen einnehmen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Am Freitag, 8. März, von 17 bis 19.30 Uhr findet anlässlich des Weltfrauentages die Filmvorführung „Women. 2000 Frauen. 50 Länder. 1 Stimme“ statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Mittwoch, 13. März von 19 bis 21 Uhr können sich Hobbygärtner bei einer digitalen Veranstaltung Tipps für naturnahes Gärtnern auf Balkon und im Garten holen. Anmeldung erforderlich.

Am Mittwoch, 20. März von 18 bis 19.30 Uhr geht es um Mülltrennung: Bei den Stadtwerken Speyer (Ort: Eingang) erfahren erfahren die Teilnehmer u.a., wie Kassenzettel richtig entsorgt werden.

Wildstauden für Wildbienen

Am Mittwoch, 10. April von 19 bis 21 Uhr findet die nächste digitale Veranstaltung rund ums Gärtnern statt: Diesmal geht es um Wildstauden für Wildbienen und Schmetterlinge. Anmeldung erforderlich.

Am Dienstag, 14. Mai dreht sich wider alles um die Jüngsten: Für Kinder ab vier Jahren liest Kathleen Freitag aus ihrem Buch „Pia Pustelinchen - das Findel-Ei“. Pia Pustelinchen ist das neugierigste und großherzigste Pusteblumenkind auf der ganzen Wiese. Mit ihren Freunden, Marienkäfer Mario und Ameise Frederick, erlebt sie viele umwerfende Abenteuer.

Im Rahmen der Aktionswoche „Speyer sagt Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ kommt Christina Clemm am Freitag, 26. April um 18 Uhr zu einem Vortrag in die Bibliothek. Christina Clemm, ist Rechtsanwältin für Straf-und Familienrecht in Berlin. Seit fast dreißig Jahren vertritt sie Opfer geschlechtsspezifischer und rassistisch motivierter Gewalt. Zuletzt erschien von ihr das Buch „Akteneinsicht – Geschichten von Frauen und Gewalt (2020).“ Eine Anmeldung ist erforderlich.

Märchenspaziergang durch den Adenauerpark

Am Samstag, 4. Mai von 16 bis 18.00 Uhr lädt Sarah Schmidt zu einem Märchenspaziergang durch den Adenauerpark ein. Märchen und Mythen aus aller Welt führen in tiefen Einklang mit der inneren und äußeren Natur. Die frei erzählten Geschichten werden umrahmt von Gesang, Trommel- und Flötenklängen.

Zum Abschluss des Halbjahresprogramms stellt die Literaturwissenschaftlerin Christiane Stuck am Donnerstag, 16. Mai, um 20 Uhr besondere Bücher und Neuerscheinungen vor.

Ausblick: Auch im Sommer finden wieder Lese- und Vorlesesommer für das junge Publikum statt. Zahlreiche Termine sind vom 1. Juli bis 1. September.

INFO

Informationen, Kontakt und Reservierung von Karten und Plätzen unter Telefon 06232 141380 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de. Homepage: www.speyer.de/stadtbibliothek