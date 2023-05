1879 Schüler in 81 Lerngruppen haben in der Vorderpfalz am Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ teilgenommen. Das Speyerer Gymnasium am Kaiserdom war für die Siegerehrung zuständig und wurde dabei selbst mit Preisen bedacht.

Bei dem Wettbewerb müssen sich die Lerngruppen aus er der Jahrgangsstufe 10 und 11 untereinander selbst organisieren und gemeinsame Lösungen abgeben. „Durch die Zusammenarbeit profitieren die Schülerinnen und Schüler von den Stärken der anderen Teammitglieder“, so Lehrerin Laura Schwind. So werde die Teamfähigkeit verbessert, betont sie.

Die Teilnehmer müssten aber auch weitere Talente wie die Kompetenz zur eigenständigen Problemlösung, Kommunikationsfähigkeit, Kreativität sowie Fremdsprachenkenntnisse unter Beweis stellen. „Eine Aufgabe muss etwa zwingend in einer Fremdsprache gelöst und verfasst werden“, erklärt Schwind. Besonders gut hat dies vom Kaiserdom-Gymnasium der Mathe-Leistungskurs aus der elften Klasse gemeistert: Er belegte Platz zwei hinter einer Grünstadter Gruppe. Die Schule stellte zudem einen starken Grundkurs, der laut Schwind 16 Leistungskurse besiegte. Bei den Zehntklässlern gewann das Kürfürst-Ruprecht-Gymnasium Neustadt.