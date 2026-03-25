Pro Treffer ins Schwarze ein Osterei: Schützenvereine laden in den nächsten Tagen zum Ostereierschießen ein. Wo kann wann geschossen werden?

Das beliebte Ostereierschießen des Sportschützenvereins Otterstadt findet am Samstag, 28. März, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 29. März, von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände in den Neuwiesen zwischen Otterstadt und Waldsee statt. Geschossen werden darf mit dem Luftgewehr sowie mit Pfeil und Bogen. Für die kleinen Schützen von sechs bis zwölf Jahren stehen Lichtgewehr sowie Pfeil und Bogen bereit.

Die Schützengesellschaft Berghausen organisiert für Sonntag, 29. März, 11 bis 17 Uhr, Mittwoch, 1. April, 18 bis 21 Uhr, und Montag, 6. April, 11 bis 17 Uhr, ihr Ostereierschießen im Schützenhaus in der Großen Hohl 4 gegenüber vom Fußballverein. Pro Treffer ins Schwarze gibt’s ein Ei. Kinder unter zwölf Jahren schießen mit dem Lichtgewehr. Zu gewinnen gibt es auch Überraschungseier, Osterhasen (für Kinder) und Sekt – je nach Trefferquote.

Das traditionelle Ostereierschießen des Schützenvereins Mechtersheim findet am Sonntag, 29. März, ab 11 Uhr, am Donnerstag, 2. April, ab 18 Uhr, und am Samstag, 4. April, ab 13 Uhr im Schwarzwaldweg statt. „Viele bunte Eier warten darauf, in geselliger Runde von treffsicheren Schützen gewonnen zu werden“, heißt es von den Vereinsmitgliedern, die den Gästen „gut Schuss“ wünschen.

Der Sportschützenverein Schwegenheim lädt zum Ostereier-Schießen mit Sportgewehr, Luftgewehr oder Luftpistole von Montag, 30. März, bis Gründonnerstag, 2. April, jeweils ab 18 Uhr – und am Karsamstag, 4. April, ab 14 Uhr, im Schützenhaus, Im Rott. Auch dort dürfen Kinder unter zwölf Jahren mit dem Lichtgewehr schießen. Für jeden Treffer ins Schwarze gibt es ein Ei, für einen Treffer in die Zehn zwei Eier. Zudem gibt es Essen und Trinken.