Mit 13 Fahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften, darunter auch der Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises, ist die Feuerwehr am Mittwochabend auf der Gelände der Thor GmbH in der Nähe des Bahnhofs Speyer Nord-West ausgerückt. Wie Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann mitteilt, sei bei der Wehr zunächst ein Brandmeldealarm eingegangen. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass in dem Chemiewerk Chemikalien reagiert und für starke Rauchentwicklung gesorgt hatten. Verletzt wurde laut Eymann niemand. Die Einsatzkräfte evakuierten die Mitarbeiter, dekontaminierten sie und halfen dabei, die Chemikalien zu beseitigen. Der Grund für die chemische Reaktion auf dem Areal ist laut Eymann noch unklar und wird nun ermittelt.