Starke Rauchentwicklung hat am Samstagmorgen einen Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Polizeieinsatz in der Christian-Dathan-Straße in Speyer-West ausgelöst. Die Kräfte sind laut Polizei alarmiert worden, weil um 5.19 Uhr ein Rauchmelder angeschlagen hatte. „Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet, da auf Klingeln und Klopfen keine Reaktion erfolgte. Der 27-jährige Bewohner wurde tief schlafend angetroffen“, heißt es in ihrem Bericht. Der Rauch habe sich durch angebranntes Essen entwickelt. Der Bewohner sei dem Rettungsdienst übergeben worden.