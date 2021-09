Seit 40 Jahren kümmern sich die „Grünen Damen“ der Evangelischen Kranken- und Altenhilfe am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus und im Haus am Germansberg Speyer um das Wohlbefinden der Patienten und Bewohner. Das soll auch gefeiert werden. Aber nicht gleich.

Nach der halbjährigen Corona-bedingten Pause ist die Gruppe unter Leitung von Margit Zimmermann seit Dezember wieder an allen Wochentagen von 9 bis 12 Uhr für Patienten und Bewohner im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus und im Haus am Germansberg Speyer im Einsatz. „Die Grünen Damen unterstützen uns mit enormer Einsatzbereitschaft und großem Sachverstand bei der Begleitung unserer Patienten im Klinikalltag und ergänzen die medizinische und pflegerische Versorgung“, betont Pflegedirektorin Brigitte Schneider. „Sie hören zu, spenden Trost und sorgen für einen abwechslungsreichen Tagesablauf“, ergänzt Klaus-Dieter Schneider, Einrichtungsleiter im Seniorenzentrum Haus am Germansberg.

„Seit unserer Gründung 1981 haben wir unseren ehrenamtlichen Dienst kontinuierlich ausgebaut“, erinnert Gruppenleiterin Zimmermann. Waren es im Anfangsjahr 13 Grüne Damen um die Vorsitzende Gabriele Weitzel und die frühere Pflegedirektorin, Diakonisse Elfriede Brassat, engagieren sich unter Zimmermann zurzeit 24 Ehrenamtliche.

Seit 2000 auch im Seniorenzentrum

Einen großen Fürsprecher fanden die Gründer im damaligen Leitenden Direktor der Diakonissenanstalt, Pfarrer Karl Gerhard Wien. „Der damalige Vorsitzende der Gesamtmitarbeitervertretung, Rainer Wenzel, und er haben die Grünen Damen eng an unser Werk angebunden“, betont seine Nichte Isabelle Wien, Vorstandsvorsitzende der Diakonissen Speyer.

Seit das Seniorenzentrum Haus am Germansberg im Jahr 2000 eröffnet wurde, engagierten sich die Grünen Damen auch dort. „Menschen in besonderen Lebenssituationen, in Krankheit und Alter zu begleiten, menschliche Nähe zu vermitteln und Zeit zu schenken, ist ein unverzichtbarer Mehrwert für unsere Einrichtungen“, hebt Isabelle Wien hervor. Auf die erste Vorsitzende Gabriele Weitzel folgte Ingeborg Rumpf. Sie übergab an Heide Dienst, die Vorgängerin von Margit Zimmermann.

Zuhören in besonderen Situationen

„Im Krankenhaus besuchen wir die Patienten, bieten Unterstützung an, hören zu und übernehmen kleine Erledigungen“, berichtet Zimmermann, die die Gruppe seit sieben Jahren mit Krankenhausseelsorgerin Marlene Wüst leitet. „Bei den Grünen Damen bin ich seit 2015“, erzählt die Reilingerin, die bis 2009 als Sekretärin der Pflegedirektion am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus arbeitete.

Die Dankfeier für die engagierten Ehrenamtlichen ist aufgrund der Pandemie erst kommendes Jahr geplant.

Kontakt

Wer sich bei den Grünen Damen engagieren möchte, kann sich bei Margit Zimmermann, Telefon 06205 8661, E-Mail margit.zimmermann@kabelbw.de, oder bei Krankenhausseelsorgerin Marlene Wüst, Telefon 06232 22-1396, E-Mail marlene.wuest@diakonissen.de, melden.