Vier Monate lang wird ein Teil der Gommersheimer Straße in Dudenhofen ab Montag, 25. Mai, voll gesperrt. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt, betrifft die Sperrung den Abschnitt in Höhe der Hausnummer 27. Dort werde ein Einfamilienhaus gebaut, weshalb die Straße voraussichtlich erst nach dem 25. September wieder freigegeben werden könne. Zusätzlich zur Sperrung werde ein einseitiges Halteverbot bis zur Jägerstraße eingerichtet – zeitlich beschränkt: montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr. Für Anlieger sei das Befahren der Gommersheimer Straße bis zur Baustelle möglich. Eine Umleitung werde ausgeschildert.