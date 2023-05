Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie sind in der Pfalz ein Begriff und sorgen schon seit 27 Jahren für Stimmung in der Pfalz: die fünf Jungs der Band Grabowsky aus Frankenthal. Am Samstag sind sie nun auch live in Speyer im Technik-Museum beim Kultur-Sommer.

Grabowsky, das sind Erhan Yilmazlar, Jürgen Hauser, Chris Gass, Olli Herrmann und Alex Hüther. Die Band aus Frankenthal, die es seit 27 Jahren gibt, ist längst Kult und die Musiker sind als