Eine Neuordnung der deutschen Krankenhauslandschaft ist überfällig. Der Standort Speyer könnte gestärkt daraus hervorgehen.

Keine Reform im Gesundheitssystem wurde so positiv aufgenommen wie die der Lauterbach-Kommission. Weil jeder weiß, dass sich was ändern muss. Sonst fährt der Krankenhaussektor an die Wand – und mit ihm die Idee einer flächendeckenden medizinischen Versorgung. Daraus ergibt sich fast zwingend: Wer eine Sache besonders gut beherrscht, soll damit weitermachen und dafür andere Dinge abgeben. Das nutzt langfristig Betrieben wie Patienten – obwohl viele für spezielle Therapien weitere Wege werden auf sich nehmen müssen. Speyer ist mit seinen beiden unterschiedlich orientierten Krankenhäusern gut aufgestellt. Sorgen müssen sich andere machen.