Die Themengebiete Depression und seelische Gesundheit stehen im Mittelpunkt eines Gesundheitsmarktes am Samstag, 13. April, 10 bis 16 Uhr, in der Stadthalle Speyer. Auch das Angebot der Gemeindeschwester plus wird vorgestellt.

Ausgerichtet wird die kostenlose Informationsveranstaltung vom Bündnis gegen Depression Vorderpfalz, das sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt hat, auf regionaler Ebene die Situation für Menschen mit Depressionen zu verbessern. Zielgruppe sind neben Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten alle, die sich für das Thema interessieren. Die Besucher erwarten Vorträge, Info-Stände sowie diverse Mitmachaktionen.

Am Stand von Heidemarie Gangkofner können Interessierte laut Stadtverwaltung die Angebote für Senioren in Speyer kennenlernen und auf der „Plauderbank“ mit der Gemeindeschwester plus ins Gespräch kommen. Die Aufgaben von Gangkofner und ihrer Kollegin Alexandra Mally umfassen sowohl die Beratung älterer Menschen als auch die Vermittlung von wohnortnahen und gut erreichbaren Mitmachmöglichkeiten wie Senioren-Treffen, Bewegungsangeboten, Veranstaltungen oder Kursen. Damit soll es Senioren in der Domstadt ermöglicht werden, länger selbstständig zu sei und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Einsamkeit soll dadurch vorgebeugt werden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Netz

www.buendnis-depression-vorderpfalz.de/