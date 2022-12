Das städtische Gelände in der Heinkelstraße 8 soll für die Nutzung als Betriebshof des neuen ÖPNV-Betriebs Ende 2023 vorbereitet werden. Das hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses angekündigt. Lieber wäre ihr das seit 2013 von der DB Regio Bus Südwest GmbH genutzte Gelände in der Heinkelstraße 25 gewesen, räumte sie ein. Der Betrieb hatte die Konzession für zehn Jahre erhalten. „Die Kostenvorstellungen des Privateigentümers waren exorbitant“, berichtete die OB von gescheiterten Gesprächen zur Weitervermietung an die Stadt. Über einen möglichen Wechsel des Standorts hatte Seiler bereits Anfang des Monats informiert.

Das städtische Grundstück Heinkelstraße 8 verfügt demnach über 12.000 Quadratmeter und eignet sich nach eingehender Prüfung gut für die geplante Verwendung als Betriebshof des künftigen Liniennetz-Betreibers. Derzeit werde das Gelände als Lager genutzt, informierte Seiler.