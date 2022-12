Das Busdepot für die künftigen Stadtbusse soll einen neuen Standort erhalten. Das teilte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) mit.

Hintergrund ist eine Neuvergabe des Busverkehrs ab Dezember 2023, bei der – wohl erstmals im Jahr 2025 – E-Busse zum Einsatz kommen sollen. Für sie muss ein Betriebshof mit entsprechender Ladeinfrastruktur eingerichtet werden, was mehrere Millionen Euro kosten würde. Bisher hatte die Stadt dafür den Standort Heinkelstraße 25 favorisiert, der vom heute mit den Fahrten in der Stadt beauftragten Unternehmen DB Regiobus genutzt wird und auch zuvor schon Betriebshof war. Er war für die günstigste Lösung gehalten worden, zumal dort eine Werkstatt, eine Tankstelle und Sozialräume vorhanden seien.

OB Seiler erteilte dem nun jedoch eine Absage: Der Besitzer sei nicht zum Verkauf bereit gewesen, und der von ihm geforderte Mietpreis sei inakzeptabel. Nun soll auf einer freien städtischen Fläche gegenüber, in der Heinkelstraße 8, komplett neu gebaut werden. Diese sei mit 12.000 Quadratmetern groß genug. Derzeit wird sie als Lager der Viadukt-Brückenteile genutzt. Seiler will nun die Ratsgremien mit dem Projekt befassen: „Es besteht Baurecht, und das Grundstück ist geeignet.“ Fachbereichsleiter Robin Nolasco nennt als wichtigste Erschließungsaufgabe die Versorgung künftiger E-Ladesäulen über eine neue Verbindung zum Umspannwerk in der Industriestraße. Eventuell würden auch Sozialräume gebaut.