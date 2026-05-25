Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Montag, 18. Mai, auf Dienstag, 19. Mai, mit seinem Wagen einen im Emanuel-Geibel-Weg in Speyer geparkten Audi touchiert und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Polizei entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die Angaben zum Unfall, zu dem unbekannten Auto oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.