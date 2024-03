Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Fastenmonat Ramadan verzichten Muslime tagsüber auf Essen und Trinken. Am Abend wird gemeinsam gegessen. Die Speyerer Moscheegemeinde in der Brunckstraße veranstaltet an den Wochenenden Fastenbrechen-Feste. Nicht nur Muslime sind dann bei ihr zu Gast. Die Anzahl der Teilnehmer ist jüngst immer weiter gestiegen.

Kurz vor Sonnenuntergang stehen Männer und Frauen in der Küche der Ditib-Gemeinde in Speyer. Ditib steht für die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion: Der Moscheebetreiber