Am Sonntag, 26. Februar, 17 Uhr findet in der katholischen Kirche St. Ludwig in Bad Dürkheim zum Auftakt der vorösterlichen Fastenzeit ein Geistliches Konzert für Sopran und Orgel statt.Erfahrungen von Leid und Scheitern sowie das Erkennen und Annehmen der eigenen Begrenztheit sind wichtige Themen der Fastenzeit. Verstehen und Trost wird im Blick auf das Sterben Jesu gesucht.

Kerstin Bruns (Sopran) und der Wormser Domkantor Dan Zerfaß (Orgel) haben Kompositionen aus vier Jahrhunderten und aus vier Nationen zusammengestellt, die diesen Fragen musikalisch Ausdruck verleihen. Am Spannungsbogen einer gottesdienstlichen Feier orientiert bewegt sich das Programm von der Zeit des Frühbarock bis zur Musik unserer Tage. Psalmvertonungen und Choralbearbeitungen, Messkompositionen und Vertonungen von Gebets- und Segenstexten bringen viele Facetten zum Klingen. Die Komponisten Heinrich Schütz, Dieterich Buxtehude, Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Giacchino Rossini, César Franck, Herbert Howells, Jean Langlais und John Rutter umfassen vier Jahrhunderte und vier Nationen.rg

Der Eintritt beträgt zwölf (ermäßigt acht Euro, Schüler haben freien Eintritt), die Tageskasse ist ab 16 Uhr geöffnet. Veranstalter ist die Gemeinde St. Ludwig und St. Michael mit Unterstützung des Fördervereins Kirchenmusik Bad Dürkheim.