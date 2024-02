Gehölzarbeiten in der Hirschstraße im Auftrag der Deutschen Bahn (DB) kündigt die Stadtverwaltung für die kommende Woche an. Die Arbeiten sollen am Montag, 19. Februar, starten und voraussichtlich bis Freitag, 23. Februar, dauern. Die Hirschstraße müsse währenddessen halbseitig gesperrt werden. Es würden unter anderem Sträucher zum Straßen- und Streckenverlauf hin reduziert, Totholz entfernt und Stockausschläge sowie Fehlentwicklungen alter Schnittstellen eingekürzt. Abgebrochene Äste würden entfernt, einzelne stark geschädigte Bäume in diesem Bereich müssten gefällt werden. Damit solle unter anderem verhindert werden, dass umstürzende Bäume die Strecke blockieren oder Oberleitungen zerstören. Der Heckenbestand zur Hirschstraße hin soll „weitgehend erhalten bleiben und den Sichtschutz weiter erfüllen“. Die Buslinie 567 werde in dieser Zeit auf die Kämmererstraße verlegt. Die Haltestelle in der Hirschstraße müsse an die Ecke Bismarckstraße/Kämmererstraße versetzt werden.