Das Diakonissen-Stiftungs-Krakenhaus beherbergt die größte Geburtsklinik im Bundesland. In einem Vergleich näherte sich das Haus nun auch der bundesweiten Spitze.

3305 Geburten verzeichnete das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus im vergangenen Jahr – und schaffte es damit auf Platz 12 der „Milupa-Geburtenliste“. Der Babynahrungshersteller, der zum Danone-Konzern gehört, erstellt die Liste nach eigenen Angaben seit dem Jahr 1999. Dazu befragt das Unternehmen bundesweit Kliniken.

Für das Jahr 2020 wurden insgesamt 745.739 Geburten in deutschen Kliniken vermerkt – ein leichter Rückgang um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (750.959). Im „Diak“ hingegen stieg die Geburtenanzahl im Vergleich zum Vorjahr (3157). In der Milupa-Liste machte das Speyerer Krankenhaus damit einige Plätze gut – im Jahr 2019 hatte es noch den 21. Platz gelegt.

Insgesamt 642 Kliniken, in denen Geburten medizinisch betreut werden, erfasst die Liste des Unternehmens für das vergangene Jahr. Laut Milupa ist das ein Rückgang um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass die Geburtenzahlen 2020 nur bedingt mit jenen der Vorjahre zu vergleichen ist. Aufgrund von „temporären Schließungen oder anderen negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie“ seien außerordentliche Geburtenverschiebungen in den Häusern zu beobachten, schreibt Milupa in einer Mitteilung.

Nichts verändert hat sich im Vergleich zum Vorjahr hingegen bei den Top-Platzierungen. Im Jahr 2020 wird die Milupa-Geburtenliste von der München Klinik mit 6126 Geburten angeführt. An zweiter Stelle steht die Charité in Berlin (5299). Auf dem dritten Platz folgt das Sankt Joseph Krankenhaus Berlin. In dem Haus wurden im vergangenen Jahr 4205 Geburten betreut.